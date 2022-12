Siebe Schrijvers de retour sur les terrains plus tôt que prévu : "Surprise !"

Un mois plus tôt que prévu, Siebe Schrijvers est de retour sur le terrain de d'OHL. Après sa déchirure du tendon d'Achille, personne ne s'y attendait, mais pour le milieu de terrain, c'est déjà un gros coup de pouce.

"Surprise ! Les médecins m'avaient dit la même chose après mon opération. Je n'y comptais pas non plus au début, mais au fur et à mesure de ma rééducation, j'ai remarqué que je pouvais faire certaines choses plus rapidement que prévu", a déclaré Siebe Schrijvers à Het Belang van Limburg. "Après la trêve de la Coupe du monde, j'ai ensuite été autorisé à m'entraîner à nouveau avec le groupe et deux semaines et demie plus tard, j'étais de retour sur le terrain pour la première fois contre Courtrai."

Il n'a pas peur d'une autre blessure. "Le tendon se sent bien. Je me sens en sécurité, c'est la chose la plus importante, mais bien sûr, je remarque qu'il y a encore de la place pour l'amélioration en termes de rythme de match et de ma forme physique."

C'était une période difficile, mais Schrijvers prenait le bus pour chaque match à l'extérieur. Un vrai joueur d'équipe. OHL a également prolongé son contrat pendant sa rééducation. "Je leur en suis également très reconnaissant. Les discussions ont commencé pendant ma rééducation, mais nous n'avons pas eu à négocier pendant longtemps. J'ai trouvé que c'était un très beau geste de la part du club de montrer qu'ils avaient pleinement confiance dans le fait que j'allais retrouver mon ancien niveau. Je n'ai donc pas hésité un seul instant à signer."