Maarten Vandevoordt gardien le plus prometteur de la planète

L'Observatoire du football CIES publie un rapport qui identifie 200 joueurs, le top 10 pour vingt catégories de classification, nés au plus tard en 2002 et ayant accumulé le plus grand capital en termes d'expérience sportive dans des matchs officiels de compétitions adultes disputées en 2022.

Pour chaque joueur d’un top 10, le rapport présente le niveau du capital expérience accumulé, l’âge, la durée contractuelle avec le club propriétaire, l’équipe d’emploi en décembre 2022, le nombre de minutes officielles disputées entre le 13 décembre 2021 et la même date en 2022, ainsi que la valeur de transfert estimée. Un seul classement est présenté pour le poste de gardien. En tête, on trouve un certain Maarten Vandevoordt avec 3’570 minutes de jeu en 2022, un capital expérience de 27,2 et une valeur de transfert estimée à 18,1 millions d'euros. Voici le top 10 des gardiens les plus prometteurs :