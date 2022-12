Dante Vanzeir sur les Diables Rouges : "Je ne savais pas que j'étais dans la présélection pour la Coupe du monde"

L'attaquant de l'Union Saint-Gilloise n'était pas forcément déçu de ne pas avoir fait partie des plans finaux de Roberto Martinez pour la Coupe du monde.

Qu'est ce que cela a fait à Dante Vanzeir de regarder la Coupe du monde à la maison ? "J'ai regardé pas mal de matchs. J'ai aimé qu'il y ait quelques surprises. Dommage pour la Belgique que ça se termine si vite. Espérons que les prochains tournois seront meilleurs", a déclaré Vanzeir en zone mixte après la victoire à domicile face à Ostende (3-0).

Justement, l'attaquant possédant une sélection chez les Diables n'aurait-il pas pu les aider à résoudre leurs problèmes offensifs et à passer le premier tour ? "Je pense que tous les joueurs qui ont été sélectionnés chez les Diables ont des qualités. C'est finalement à l'entraîneur de décider des qualités qu'il aime utiliser lors des compétitions. Je pense que j'aurais certainement pu faire ma part dans les matchs difficiles, mais dans le système avec un seul attaquant, cela a été plus difficile pour moi cette année."

Quoiqu'il en soit, Vanzeir n'a pas porté beaucoup d'attention à la sélection de Roberto Martinez pour le Qatar, et cela même s'il faisait partie de la présélection. "Je n'ai su que j'étais dans la présélection qu'après l'annonce de la sélection finale. Le club était au courant. Je n'étais pas non plus préoccupé par le fait d'être éventuellement repris, car je savais que les chances étaient très faibles."

Hors du terrain, les Diables ont également fait beaucoup parler d'eux cet hiver, suite à plusieurs fortes rumeurs de tensions dans le vestiaire. "Je n'y suis allé que deux fois (en équipe nationale). Lorsque j'étais avec l'équipe nationale, je me suis amusé et je n'ai pas remarqué de problèmes. Je ne peux pas juger de cela", a commenté Vanzeir.