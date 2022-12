Zinho Gano : "Quand le deuxième but est tombé, c'était fini"

En clôture de la dix-huitième journée de Jupiler Pro League, Saint-Trond a pris la mesure de Zulte Waregem (2-0) ce mardi soir.

Saint-Trond a battu Zulte Waregem grâce à des réalisations d'Hayashi (28e) et Bruno (70e). Pour rappel, Zulte s'est retrouvé à dix peu avant la pause lors de l'exclusion de Sormo (36e). "Quand vous tombez très vite à 10, en tant qu'attaquant, vous êtes sur une île. C'était un match très difficile. Nous avons bien commencé le match, mais nous avons ensuite encaissé ce but sur une longue balle. STVV n'avait encore rien créé. Juste après, nous avons reçu ce carton rouge, et vous savez alors que ça va être difficile, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant", a confié Zinho Gano à l'issue de la rencontre.

"C'est très difficile mentalement et quand le deuxième but est tombé, c'était fini. Tout le monde y est allé jusqu'à la dernière minute, mais à dix, ce n'est pas évident. Nous n'avons pas donné grand-chose, mais nous n'avons rien créé non plus. Nous devons maintenant gagner à domicile contre le KV Malines pour gagner en confiance pour les prochains matchs, car nous avons un programme difficile contre des équipes plus importantes. Février sera un mois très important, lorsque nous jouerons contre nos rivaux directs", a conclu l'attaquant de l'Essevee.