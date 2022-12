Ces Diables Rouges qui ont brillé en 2022

Malgré une Coupe du monde loupée, plusieurs Diables Rouges ont réussi leur année 2022.

Thibaut Courtois

Cette année 2022 aura sans conteste été celle de Thibaut Courtois. Champion en Liga, le gardien formé à Genk a sorti une Ligue des Champions de très haut niveau, au sein d'un Real Madrid réalisant l'un des parcours les plus fous de l'histoire de la compétition. L'image de Mohamed Salah en finale, dégoûté en finale après un arrêt de Courtois en fin de match, en aura marqué plus d'un.

La seconde partie de l'année de Courtois aura, elle, été marquée par une 7e place au Ballon d'Or et, surtout, un trophée Yachine le recompensant du titre de meilleur gardien du monde.

Chez les Diables, Thibaut aura joué son rôle de sauveur de la nation face au Canada, détournant un penalty, et arrêtant tout ce qui est possible face à la Croatie. Seul bémol : le coup franc qu'il encaisse contre le Maroc, qui pèsera malheureusement massivement dans la balance.

Kevin De Bruyne

De Bruyne se sera installée à la table des plus grands en 2022. En championnat, il se sera montré décisif dans la plupart des matchs à enjeu lors de la seconde partie de saison (face à Chelsea, Manchester United ou Liverpool) et se sera même offert le luxe de claquer un quadruplé face à Wolverhampton. Comme un symbole, c'est lui qui offre l'assist sur le but de Gundogan qui scelle le titre in extremis, face à Aston Villa.

Il aura marqué l'histoire du football belge en se classant 3e du Ballon d'Or. Sans doute que sa campagne en Ligue des Champions, stoppée en demi-finales après un scénario invraisemblable face au Real, lui aura coûté un meilleur classement.

Sa deuxième partie d'année aura peut-être été encore meilleure. Il est déjà l'auteur de 10 assists en Premier League, dont une flopée pour son nouveau meilleur pote, le terrible Erling Haaland. Un état de forme en parfait contraste avec sa Coupe du monde, où il semblait malheureusement emprunté, émoussé, au moment où on avait peut-être le plus besoin de lui.

© photonews

Leandro Trossard

Trossard a mis quelques semaines avant de lancer son année 2022. Mais quand il est parvenu à se montrer à nouveau décisif, il a été tout bonnement impressionnant. Entre avril et mai, il claque 4 buts à Arsenal, Tottenham, Manchester United et Wolverhampton.

Sa première partie de saison 2022-2023 le verra réaliser l'exploit de marquer un triplé retentissant face à Liverpool, à Anfield. Il marquera à nouveau contre Manchester City et Tottenham.

Des performances qui lui ont fait changer de statut, même s'il devra attendre avant d'en avoir un plus élevé chez les Diables. Sa Coupe du monde aura été un gros flop, n'est pas digne successeur d'Eden Hazard qui veut avant de trouver ce qui manque le plus à l'ancien de Genk et d'OHL : de la régulariité.

Arthur Theate

Quelle progression depuis ses premiers pas chez les jeunes du Standard, de Genk, avant d'exploser à Ostende. A Bologne, Theate n'a laissé personne indifférent, apprenant à la dure sous le regretté Mihajlovic qui ne manquait jamais l'occasion de le recadrer dans le but de le faire évoluer encore ; en témoigne sa fin de saison 2021-2022 compliquée.

Après seulement une saison passée à Bologne, Theate débarque au sein de l'ambitieux Stade Rennais, où il est titulaire. Il aura passé définitivement plusieurs paliers, découvrant déjà un nouveau championnat et les compétitions européennes.

Une ascension qui devrait lui ouvrir les portes d'un statut de taulier chez les Diables. Mais il faudra être patient, tant on se rend compte que faire oublier la charnière Vertonghen - Alderweireld sera compliqué.

Wout Faes

Faes a mis un peu plus de temps à obtenir un départ du Stade de Reims. Mais au vu de sa saison 2021-2022 chez les Champenois, où il a même porté le brassard de capitaine à plusieurs reprises, ce transfert tant désiré vers Leicester City - après celui avorté au Torino - était largement mérité.

Faes a depuis prouvé qu'il avait la carrure pour jouer un rôle important chez les Foxes. Il est désormais titulaire indiscutable et semble, à 24 ans, avoir définitivement lancé sa carrière au plus haut niveau. Ses débuts chez les Diables sont encore plus timides que Theate, pour les mêmes raisons.

Lois Openda

Openda a craché des flammes en 2022. Cette dernière aura été marquée par son départ du Club de Bruges, qui n'aura pas réussi à le garder après un prêt réussi à Vitesse Arnhem. Le jeune joueur de 22 ans décidera alors de se lancer logiquement vers un challenge de plus grande envergure, en signant à Lens.

Chez le dauphin actuel du PSG en Ligue 1, Openda a déjà justifié les 10 millions d'euros mis sur sa tête - un record dans l'histoire des Sang et Or : 7 buts en 16 matchs, dont 4 d'affilée entre fin août et début septembre, puis un triplé en une mi-temps face à Toulouse.

Tout comme l'ensemble de la nouvelle génération, sa Coupe du monde aura été anecdotique, malgré les méformes de Lukaku et Batshuayi. Mais qu'il continue sur cette lancée en club, et il devrait assurément faire partie des plans du futur sélectionneur national.

Amadou Onana

Lui aussi aura passé un sacré palier sur les derniers mois. Décidant de quitter Lille pour Everton, Onana est directement devenu titulaire chez les Toffees.

Une nouvelle preuve de sa grande précocité, à seulement 21 ans, c'est son ascension en équipe nationale, où sa prestation en Ligue des nations face aux Pays-Bas en avait surpris plus d'un et ses apparitions en Coupe du monde ont mis Tielemans sur le banc. Le futur du milieu de terrain belge, sans aucun doute.

Simon Mignolet

Ce troisième titre de champion de Belgique d'affilée, Bruges le doit en grande partie à son gardien de but. Mignolet a été tout bonnement infranchissable en seconde partie de saison, notamment en Champions' Playoffs, où ses arrêts étourdissants ont ébahis les joueurs de l'Union Saint-Gilloise.

Dans un Bruges inconstant en championnat qui termine l'année en eau de boudin avec le départ de Carl Hoefkens, Mignolet aura pleinement contribué à la qualification historique en 8e de finales de Ligue des Champions, gardant ses cages inviolées sur 5 des 6 matchs et sortant l'un des arrêts de la phase de poules lors du nul à Leverkusen.

Zeno Debast

Debast aura mis du temps à faire à nouveau partie des plans de Kompany à Anderlecht. C'est véritablement dès le début de l'année 2022 que le jeune défenseur central alignera les prestations, où il sera freiné par une blessure au pied qui l'éloignera des terrains, des Champions' Playoffs et du parcours en Coupe de Belgique perdu en finale face à La Gantoise.

Mais, depuis le début de cette saison, Debast est devenu un taulier chez les Mauves, symbole du renouveau du club sous l'autel de Neerpede, balbutiant mais encore largement perfectible. Ses prestations sous Mazzù, dans l'un des Anderlecht les plus déprimants de ces dernières années - il faut le dire - lui ont ouvert les portes des Diables Rouges et de la Coupe du monde. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde, surtout quand on à peine 19 ans.