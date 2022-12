Soulagement pour Zeno Debast

Les images de Zeno Debast sortant aidé par deux membres du staff médical anderlechtois au quart d'heure de jeu ont fait peur à tous les supporters.

En effet, ces derniers mois et même années, le RSC Anderlecht n'est pas épargné en ce qui concerne les blessures de ses jeunes. On craignait que Zeno Debast, qui avait déjà raté plusieurs matchs la saison passée, ne rejoigne les Duranville et Buthera à l'infirmerie pour un bout de temps. Il n'en sera rien, rapporte La Dernière Heure : la blessure du Diable Rouge est moins grave que prévue.

Alors qu'on craignait un lourd verdict, comme une rupture des ligaments de la cheville, Debast ne se serait occasionné qu'une petite entorse. Le défenseur central manquera tout de même le derby de Bruxelles face à l'Union Saint-Gilloise, le 8 janvier prochain, mais pourrait déjà être disponible pour le déplacement à Bruges la semaine suivante.