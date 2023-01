Franz Beckenbauer n'assistera pas aux funérailles de Pelé : "Ma santé ne me le permet pas"

La légende allemande est elle aussi assez affaiblie.

"Une amitié comme celle-là dure toute la vie" glisse Franz Beckenbauer à propos de Pelé. Comme quoi, un défenseur allemand et un attaquant brésilien peuvent bien s'entendre. Mais malheureusement pour le kaiser, désormais âgé de 77 ans, il ne pourra pas se déplacer aux funérailles de la légende brésilienne, prévues mardi.

”J’aimerais le faire, mais malheureusement, ma santé ne me permet pas un vol aussi long. J’accompagnerai dans mon cœur mon ami lors de son dernier voyage”, a déclaré l'ancien libéro au journal Bild am Sonntag. Franz Beckenbauer n'apparaît plus que rarement en public, la faute à divers maux.