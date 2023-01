La Juventus casse sa tirelire pour Adrien Rabiot

Le Français, auteur d'une excellente Coupe du Monde, est en fin de contrat à la Juventus.

Depuis quelques mois, les doscussions vont bon train entre l'entourage d'Adrien Rabiot et le club de la Juventus. L'enjeu ? Une prolongation de contrat qui ne semblait pas prioritaire pour le club transalpin, mais qui, au regard de sa dernière Coupe du Monde, pourrait finalement intervenir.

Pour convaincre le joueur et sa mère et agent, La Vieille Dame lui proposerait un salaire de 7 M€ par saison, un chiffre semblable à ce qu’il touche déjà, mais avec environ 1M€ de bonus, facilement atteignable. De plus, comme il sera libre à la fin de la saison, il toucherait également une prime à la signature, dont le montant reste pour l’instant secret. Reste maintenant à savoir ce que choisira le clan Rabiot.

Le PSG aimerait faire revenir son ancien joueur alors que certains clubs anglais sont aussi sur les rangs.