Zulte Waregem met fin au contrat d'un milieu de terrain

Lasse Vigen (28 ans) n'est plus un joueur de Zulte Waregem. Le milieu de terrain danois quitte le Gaverbeek avant la fin de son contrat, résilié d'un commun accord. Arrivé libre en 2021 de Brondby, le Danois aura disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues, sans jamais vraiment parvenir à avoir l'impact que son beau CV promettait (72 matchs en Championship avec Fulham, notamment).

Lasse Vigen verlaat Zulte Waregem



Middenvelder Lasse Vigen en Essevee beëindigen in onderling overleg de samenwerking. De Deen kwam in 2021 transfervrij over van Bröndby en speelde in totaal 35 wedstrijden voor Zulte Waregem.



