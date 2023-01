Ameen Al-Dakhil confirme : "Vincent Kompany m'a appelé"

Ameen Al-Dakhil retrouve le Standard ce vendredi. Le défenseur central belgo-irakien aurait cependant pu quitter la Belgique l'été dernier.

Transféré un peu à la surprise générale à Saint-Trond en janvier 2022, Ameen Al-Dakhil (20 ans) retrouve "son" Standard ce vendredi. Depuis, le défenseur central né à Baghdad et formé à Sclessin s'est imposé comme un titulaire indiscutable, un international Espoirs et même une valeur sûre de D1A qui attire les regards à l'étranger. Ainsi, un certain...Vincent Kompany aurait aimé emmener Al-Dakhil dans ses bagages à Burnley.

L'information était parue l'été dernier, et est désormais confirmée par Ameen Al-Dakhil lui-même. En conférence de presse au Stayenveld, le Canari raconte : "Oui, Kompany m'a appelé. Mais pas ces dernières semaines", sourit-il. "Maintenant, est-ce que je suis prêt à passer une étape ? Je l'espère. Mais je n'y pense pas : je suis bien au STVV et j'ai beaucoup à apprendre. C'est ce qui compte pour un joueur de 20 ans, le reste, c'est mon agent qui s'en occupe". Récemment, Burnley était en effet à nouveau cité. Ce sera peut-être pour l'été prochain. "J'ai toujours rêvé de la Premier League, bien sûr. Mais je suis conscient que peu de joueurs ont cette chance".