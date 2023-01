Scott Parker revient sur son arrivée au Club de Bruges : "J'ai été très impressionné"

Le nouveau coach du Club de Bruges arrive en remplacement de Carl Hoefkens. Il a livré ses premières impressions ce vendredi en conférence de presse.

"Pour être honnête, j'ai été très impressionné, même si nous ne sommes qu'aux débuts", a confié Scott Parker. "Les installations, le staff...Tout cela a été très utile dans la transition. Les joueurs également se sont très bien comportés. J'ai été impressionné par leur attitude en général, en réponse à une nouvelle voix et de nouvelles idées."

L'ancien coach de Fulham et de Bournemouth a pu déjà échanger avec ses nouveaux joueurs. "J'ai eu une discussion avec l'équipe. Je me suis présenté, j'ai expliqué mon background et ma carrière, mais aussi mes attentes envers le groupe. Ces derniers jours, j'ai eu plusieurs conversations avec les joueurs, individuellement. Ainsi, j'ai pu évaluer où ils se situent, comment ils se sentent, etc. Cela s'est très bien passé."

"Je n'ai pas vraiment été surpris (lors de mon arrivée), car dés que j'ai commencé à parler avec le club, je n'ai perçu que de l'ultra-professionalisme, une organisation digne de l'élite, et un soutien constant envers moi, mon staff et les joueurs afin de mener au succès", a continué l'entraîneur anglais.