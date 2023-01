L'ex-Genkois Ruslan Malinovskiy va signer en Ligue 1 !

Sur le départ depuis l'été dernier, Ruslan Malinovskyi (29 ans) va, selon le très célèbre et fiable journaliste Fabrizio Romano, rejoindre l'Olympique de Marseille.

L'OM devrait payer une somme de 12 millions d'euros. Le deal serait proche d'être conclu et devrait selon toute vraisemblance l'être la semaine prochaine. Malinovskyi aurait déjà donné son accord concernant un contrat "à long terme".

L'Ukrainien, qui s'était révélé sous les couleurs de Genk avant de partir à l'Atalanta, n'était plus dans les plans de son coach Gian Piero Gasperini. Il était déjà tout proche de rejoindre Marseille lors de la dernière fenêtre estivale.

Olympique Marseille will pay around €12m fee with add-ons to Atalanta for Ruslan Malinovskyi deal, it’s gonna be a permanent move. 🚨🔵🇺🇦 #OM #TeamOM



Deal almost done, to be signed next week between clubs — Malinovskyi has agreed a long term deal with OM. pic.twitter.com/Bz2OB5D21y