Memo Ochoa sort encore le grand jeu en Serie A

L'ancien gardien du Standard impressionne les observateurs depuis son arrivée à La Salernitana.

Memo Ochoa avait livré une prestation remarquable contre le Milan AC, pour ses grands débuts avec la Salernitana, jeudi dernier, il a remis ça ce dimanche et, cette fois, l'ancien portier du Standard a même permis à son équipe de sauver un point.

Contre le Torino, le dernier rempart mexicain a multiplié les interventions et les arrêts de grande classe et la Salernitana en profite grapiller le point du partage. Grâce également à un but de Tonny Vilhena, qui a répondu à l'ouverture du score d'Antonio Sanabria (1-1).

Au classement, la Salernitana pointe à la 14e place avec 18 unités, le Torino est 10e avec 23 points au compteur.