Mbaye Leye satisfait de l'apport direct de Vormer et Brüls : "Ils n'ont pas besoin de temps pour s'adapter"

Zulte Waregem a enregistré un succès précieux contre le KV Malines (2-0). Merci aux nouveaux venus Ruud Vormer et Christian Brüls, qui ont tous deux été d'une grande importance pour leur équipe.

Ruud Vormer et Christian Brüls ont déjà eu un gros impact dimanche après-midi lors de la victoire de Zulte Waregem face à Malines. "Ils apportent une qualité supplémentaire. Cela m'a aussi rendu plus frais et fort en possession du ballon. Les trois points étaient importants, leur prestation et leur apport peuvent nous réjouir. C'est de bon augure", a confié Zinho Gano à l'issue de la rencontre.

Même son de cloche du côté de Mbaye Leye. "Vormer et Brüls sont des joueurs qui ont déjà fait leurs preuves à plusieurs reprises dans notre championnat. Ils n'ont pas besoin de temps pour s'adapter, mais le reste de l'équipe a également augmenté son niveau. Cela a également fait partie du succès et c'est ce sur quoi je vais également me concentrer dans les temps à venir."