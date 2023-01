Atlético Madrid : Diego Simeone proche d'un départ ?

La fin de l'histoire entre El Cholo et les Colchoneros ?

Diego Simeone est une légende à l'Atlético Madrid. En poste depuis 2011, l'Argentin a remporté depuis deux titres de champion d'Espagne, une Coupe d'Espagne, une Supercoupe d'Espagne, deux Europa League et deux Supercoupes de l'UEFA. Un palmarès impressionnant, qui a tout simplement fait changer le club de dimension et auquel il faut ajouter deux finales de Ligue des Champions perdues face au rival, le Real.

Mais toutes les bonnes choses ont une fin, et celle de l'histoire d'amour entre Simeone et l'Atlético semble proche. La presse espagnole annonce en effet que Simeone est de plus en plus contesté en interne depuis l'élimination en Ligue des Champions, et que la position au classement de La Liga (5e) ne jouerait pas en la faveur d'un maintien à la tête du club.

L'émission El Chiringuito révèle même que Diego Simeone aurait annoncé au CEO de l'Atletico, Miguel Ángel Gil Marin, sa volonté de quitter le club au terme de cette saison. Un dernier baroud d'honneur pour El Cholo ?