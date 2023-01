Un nouveau prétendant anglais s'aligne sur Leandro Trossard

Leandro Trossard réalise une assez belle saison avec Brighton. L'ailier gauche en est déjà à 7 buts et 3 assists cette saison. Des prestations qui auraient poussé son club à activer une clause permettant la prolongation de son contrat, jusqu'en 2024.

Une décision qui n'aurait pas du tout enchanté Trossard, qui est pressenti pour quitter Brighton cet été. D'ailleurs, avec autant d'interêt provenant des grosses cylindrées, les Seagulls auront bien des difficultés à garder leur joueur - contre son gré.

Si l'on révélait un intérêt de Liverpool, Newcastle ou Chelsea, un nouveau nom d'envergure a été ajouté par le média TalkSport. Il s'agirait de Tottenham. Une information vérifiée et confirmée par le journaliste Alex Crook, qui ajoute que le club londonien n'a pas encore déposé d'offre concrète. Arsenal, piste déjà évoquée, serait attentif à la situation. En revanche, Chelsea n'aurait pas (encore ?) démontré d'intérêt.

Led to believe #THFC interest in Trossard is genuine. No firm bids yet. Is under contract until 2024 after #BHAFC triggered a year's option as revealed on @talkSPORT last week. Im told #AFC also monitoring developments. No interest from Graham Potter and #CFC at this stage.