🎥 Le bel hommage de Messi, Neymar et des autres joueurs du PSG à Pelé

Toutes les lumières étaient braquées sur le match du Paris Saint-Germain contre Angers ce mercredi puisque Lionel Messi était titulaire pour la première fois avec les Parisiens depuis la finale de la Coupe du monde victorieuse avec l’Argentine.

Avant la rencontre, l'Argentin, Neymar mais également d'autres joueurs ont décidé de porter un t-shirt avec une photo de Pelé afin de rendre hommage à la légende brésilienne décédée le 29 décembre dernier.

On pouvait également lire le mot "Eterno" sur le t-shirt porté par les joueurs.

Return of the GOAT ūüźź



A fitting tribute to the Eternal, Pele ūüíõ#PSGSCO pic.twitter.com/52V7oSGdit