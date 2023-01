Officiel : Geoffrey Mujangi Bia, le surprenant transfert

L'ancien joueur du Standard et de Charleroi va évoluer dans le bas du classement en Nationale 1.

Mandel United a injecté de la qualité juste avant le début du tour de retour. Après tout, Mandel veut rester en première nationale à tout prix. Et c'est là que Geoffrey Mujangi Bia (33 ans) vient de signer et rejoint des noms connus tels que Karim Tarfi (29 ans) et Matis Laloux (21 ans.

Samedi soir, Mandel United affrontera le SC Charleroi B dans un match crucial, et pour ce faire, ils pourront déjà certainement compter sur deux des trois nouveaux venus, Geoffrey Mujangi Bia et Karim Tarfi.

Un renforcement offensif était nécessaire dans le processus. Mandel ne joue souvent pas mal, mais un seul but suffit souvent à les battre, comme le week-end dernier à Visé. Geoffrey Mujangi Bia devrait désormais apporter un élan offensif supplémentaire à l'équipe de Mikhail Turi.