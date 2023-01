FA Cup: Anass Zaroury récompensé

Après Vincent Kompany, c'est l'un de ses prestigieux qui décroche une récompense individuelle.

Vincent Kompany a été élu Manager du mois, pour la seconde fois consécutive en Championship, vendredi et quelques heures plus tard, c'est Anass Zaroury qui reçoit les lauriers. L'un des deux buts inscrits par l'ancien Zèbre à Bournemouth a en effet été élu plus beau but du troisième tour de la FA Cup.