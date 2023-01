Leye sous le charme de Brüls : "Je me fiche qu'il fume ou qu'il boive..."

Avec l'arrivée de Christian Brüls et Ruud Vormer, l'opération sauvetage de Zulte Waregem semble enfin avoir commencé.

Avec Brüls, Mbaye Leye a un milieu de terrain qui peut à peu près tout faire, mais qui n'a jamais vraiment joué haut. "Je pense que cela a beaucoup à voir avec sa personnalité. Je connais Christian", a-t-il expliqué à Het Laatste Nieuws.

"Je me fiche qu'il ose parfois allumer une cigarette ou boire quelque chose. Nous avons tous nos défauts. Nous faisons tous des choses qu'on ne devrait pas. Ce qui compte pour moi, c'est la façon dont Christian s'entraîne et ce qu'il apporte pendant un match. Devinez qui a couru le plus de kilomètres contre Malines ?"

"Une fois sur le terrain, je m'attends à ce que chaque joueur fasse tout son possible. Brüls le fait encore à 34 ans. Alors qu'aujourd'hui tu as des garçons de 23 ans qui, après à peine deux bons matchs, ne font plus les efforts qu'ils faisaient auparavant."