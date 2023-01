De retour, Coucke aide Malines : "Nous nous sommes bien tirés d'affaire"

Contre le KV Ostende, le KV Malines a une nouvelle fois réussi à s'imposer. Et pour cela, il fallait remercier le gardien de but Coucke.

Gaëtan Coucke était absent la semaine dernière pour cause de maladie contre Zulte Waregem et KV Courtrai, mais contre KV Ostende il a pu reprendre sa place dans la cage. Et il a réalisé quelques beaux arrêts réflexes. Même dans une situation de un contre un avec Atanga, il a maintenu son équipe debout.

"J'ai pu faire quelques bons arrêts oui. Aussi sur une tête d'un coéquipier, un malentendu qui peut arriver", pouvait sourire Coucke après coup en zone mixte. "C'est une bonne chose que nous n'ayons pas encaissé un but sur une telle situation et que nous ayons pu obtenir la victoire au final. C'est gratifiant et ça fait du bien d'être de retour."