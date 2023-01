Julien De Sart se sent bien : "Je reviens de loin"

La Gantoise n'a pas brillé dimanche, mais sa victoire contre Courtrai (2-1) était méritée.

A l'issue de la rencontre, Julien De Sart s'est retourné avec un certain soulagement. "C'était probablement mon meilleur match depuis mon retour de blessure", a déclaré le milieu de terrain après le match contre Courtrai. "Je m'améliore un peu plus à chaque match. À l'Union, j'ai été autorisé à monter au jeu après la mi-temps et je me sentais mieux aussi. Mais il était alors difficile de faire ma marque. Contre Courtrai, j'ai enfin pu terminer les 90 minutes. Je reviens de loin et le rythme du match fait une énorme différence, vous ne pouvez pas l'ignorer. Le fait que nous ayons fini par gagner rend les choses encore plus agréables", a expliqué le Liégeois.

Les ambitions des Buffalo restent identiques. "Nous voulons absolument atteindre le top 4 et terminer le championnat dans cette catégorie. Surtout maintenant que nous avons été éliminés en Coupe de Belgique. Nous sommes l'outsider de toute façon", a-t-il ajouté.

En fin de compte, le médian est tourné vers la rencontre de jeudi. "Je me sens bien, mais j'ai encore besoin de temps. Un joueur a besoin de matchs pour élever son niveau. Jeudi nous jouons contre Charleroi, assurément notre bête noire. Je m'attends à un autre match difficile. Ils utilisent un système similaire à celui de Courtrai, mais si nous jouons avec la bonne mentalité, nous prendrons sans aucun doute les trois points à domicile", a conclu De Sart.