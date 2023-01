"Anderlecht en D2 ? Non, je ne crois pas que ça puisse arriver"

Le RSCA est à 5 points de la zone rouge et dans une bien piètre dynamique. La question qu'on se posait un peu par provocation est finalement sortie ce mercredi : Anderlecht peut-il descendre ?

Brian Riemer était naturellement abattu, peut-être pour la première fois depuis son arrivée au Sporting d'Anderlecht, après la défaite de ce mercredi. Perdre à 10 contre l'Union était décevant mais "logique" ; perdre ce match contre Zulte Waregem est une honte. "Aujourd'hui, l'analyse est simple : si nous voulons gagner des matchs de football, il est interdit de faire de telles erreurs individuelles", reconnaît l'entraîneur du RSCA.

"Nous avons fait face à un adversaire solide mais malgré leur ouverture du score, nous nous étions bien remis sur pied. Avec un peu plus d'efficacité, nous aurions pu planter le troisième", analyse Riemer. "C'était la position que nous voulions occuper. Mais malheureusement, une fois de plus, des erreurs nous coûtent cher". Très cher : au lieu de revenir à 3 points du top 8, Anderlecht se retrouve à 5 points...de la zone rouge, et se déplace chez un relégable dimanche. Alors, le RSCA peut-il se retrouver à jouer le maintien?

Ce soir, j'ai honte

"Anderlecht peut-il descendre ? On dit que tout est possible en football. Mais je ne crois pas que ça puisse arriver. Ecoutez, ce soir, la performance n'est pas à remettre en cause en tant que telle : il faut surtout éliminer des erreurs individuelles", insiste Brian Riemer. "Ce n'est pas difficile. Mais il reste une réalité : oui, nous devons passer un sérieux palier, et gagner des matchs pour grimper au classement. Ce soir, j'ai honte. Ce n'est pas contre Zulte Waregem, je les respecte, mais j'ai honte de cette défaite pour les supporters du RSCA".