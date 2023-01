Radja Nainggolan a refusé des offres belges

Radja Nainggolan est libre, et n'a pas encore annoncé où il continuera sa carrière.

Après la fin de son aventure à l'Antwerp, l'histoire de Radja Nainggolan en Belgique semble bel et bien terminée. Le milieu de terrain est libre de s'engager où il le souhaite et, selon le Nieuwsblad, il avait des options en D1A. Cependant, Nainggolan les aurait catégoriquement refusées et souhaite retourner à l'étranger.

Reste à savoir quelle option il choisira : le Ninja est cité à Cagliari, son ancien club, mais aussi en MLS (Inter Miami). Cette saison, Radja Nainggolan a disputé 18 matchs avec l'Antwerp, inscrivant 3 buts et donnant 2 assists.