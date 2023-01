Sacha Kljestan veut voir des gens "qui comprennent l'ADN du RSC Anderlecht"

Sous un tweet de son ancien coéquipier Silvio Proto, Sacha Kljestan blaguait : "Devrions-nous sortir de notre retraite ?", faisait mine de s'interroger l'Américain de 37 ans, qui a récemment raccroché les crampons. Kljestan compte 180 matchs avec le Sporting d'Anderlecht et s'il n'en était pas le plus talentueux des milieux de terrain, il était adoré du public. Au point où un fan-media bien connu, Mauveside, l'imagine revenir dans un rôle exécutif. "Il parle bien, aime le club et la ville, est un excellent communicant, intelligent, responsable, et il connaît les valeurs du RSC Anderlecht", lit-on.

Répondant à cette publication, Sacha Kljestan persiste : "Laissez-moi amener des gens qui comprennent l'ADN d'Anderlecht, et je suis partant", écrit-il. Alors, une reconversion rapide en coulisses pour l'ancien international américain ?

Can I bring some others who understand the DNA of Anderlecht also? Then I am in.