Thierry Henry bientôt de retour sur un banc ? "Avec le bon projet..."

L'actuel adjoint dans le staff des Diables Rouges n'exclut pas l'idée.

Après des expériences plus que mitigées au Canada et à Monaco, Thierry Henry reviendra-t-il sur le banc en tant qu'entraîneur ?

L'intéressé était interrogé par Prime Video Sport France et a voulu être clair quant à la question : "Il faut savoir rester humble à ce sujet parce que je suis actuellement coach assistant avec la Belgique. On parle du futur, et qui sait, peut-être qu’un jour avec le bon projet…"

Thierry Henry a récemment été cité à la tête de la sélection belge en remplacement de Roberto Martinez mais il avait démenti avoir déposé son CV.