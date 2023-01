Retour gagnant pour Julien Ngoy : "Les joueurs comprennent mieux la philosophie de Steven Defour"

Retour rêvé pour l'Anversois qui a offert trois points précieux à son équipe.

Un retour de blessure comme celui de Julien Ngoy ne peut que faire rêver. Ce dernier a planté le but de la victoire (3-2) face à Courtrai qui permet à Malines de rester invaincu à domicile.

Sa blessure aux ischio-jambiers est désormais de l'histoire ancienne : "Cette blessure m'a tenu à l'écart durant deux mois, je suis de retour, j'ai joué 25 minutes et ça s'est bien passé. L'entraîneur espère que je pourrai jouer un peu plus longtemps à partir de maintenant. L'entraîneur décidera si je suis prêt à jouer 90 minutes, mais je me sens bien", nous a confié le joueur après la partie.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas joué et marqué. J'espère que nous pourrons également prendre les trois points contre Westerlo et nous serons alors vraiment à l'aise. Malheureusement, nous avons très mal commencé la saison, cela nous a mis dans une position délicate. L'objectif désormais est de continuer à prendre des points pour aller encore plus loin", poursuit l'Anversois.

Dans l'ensemble, Malines se porte mieux ces derniers temps : "Les joueurs comprennent mieux la philosophie de Steven Defour, qui était aussi ici les saisons précédentes. Les résultats le confirment. Au début de la saison, nous ne jouions pas aussi bien que maintenant. Tout est beaucoup plus fluide et nous nous connaissons aussi tous mieux en tant que joueurs."