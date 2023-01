Anderlecht va laisser Duranville partir cet hiver

Julien Duranville a disputé 11 matchs professionnels dans l'équipe A d'Anderlecht et il n'en aura probablement pas plus. L'un des meilleurs talents du Sporting partira très probablement cet hiver.

La question est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines en raison de la crise anderlechtoise : Julien Duranville quittera-t-il le Sporting cet hiver ?

Le joueur et son entourage ont fait savoir qu'ils ne renouvelleraient pas son contrat à Anderlecht, qui court jusqu'en juin 2024. Cependant, si la direction mauve veut tirer un profit maximum de son joueur, la vente doit se faire maintenant (maximum cet été).

Duranville devrait rapporter au moins dix millions et même probablement plus. L'intérêt du Borussia Dortmund, qui est sur le dossier depuis l'été dernier, est toujours bien présent et le top club allemand serait prêt à payer pour s'offrir le jeune talent de 16 ans de Neerpede.

Si Anderlecht a voulu négocier la prolongation de contrat avec Duranville, il doit se rendre à l'évidence qu'il partira très prochainement.