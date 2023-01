Le Sporting d'Anderlecht a tenté le coup Michael Frey !

Anderlecht se cherche du renfort en attaque, et a pensé à Michael Frey.

Après le match de Croky Cup entre Genk et l'Antwerp, Michael Frey avait été très clair quant à ses intentions de départ. Et si le Suisse a finalement rejoint Schalke 04, il aurait pu rester en Belgique : selon la Gazet van Antwerpen, le RSC Anderlecht a frappé à la porte de l'Antwerp le concernant. Des négociations concrètes n'auraient cependant pas eu lieu et entre temps, Frey a signé en Allemagne.

L'option d'un prêt reste la plus plausible pour le futur buteur d'Anderlecht au vu des finances bruxelloises, mais avec option d'achat : le RSCA ne veut plus se retrouver le bec dans l'eau après 6 bons mois de son futur buteur. Un achat serait l'option idéale mais trouver un 9 abordable sera une gageure.