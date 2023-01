Soulier d'Or : Genk rafle deux trophées !

Le Racing Genk, leader de la Pro League en ce début d'année 2023, est récompensé par deux trophées lors du gala du Soulier d'Or.

Après le titre de Gardien de l'année, un autre trophée a été décerné : celui d'Espoir de l'année. Plusieurs candidats se détachaient, tels que Charles De Ketelaere, Zeno Debast et Maxim De Cuyper, mais c'est bien l'un des grands favoris qui l'emporte en prenant tous ses points sur le second tour : Bilal El Khannouss (18 ans).

Le prodige du Racing Genk n'est pas seulement l'un des meilleurs espoirs mais l'un des meilleurs joueurs du championnat tout court sur cette première moitié de saison. Bilal El Khannouss est la plaque tournante du leader de D1A, et compte 22 matchs cette saison. Son trophée est remporté d'une très courte marge : il devance Charles De Ketelaere...d'un petit point seulement (355 contre 354). CDK paie le fait de ne prendre aucun point sur le second tour, mais El Khannouss a quant à lui tout pris au second. Le troisième est une surprise puisqu'il s'agit de Matisse Samoise (La Gantoise).

Wouter Vrancken, l'entraîneur de l'année

Après El Khannouss, c'est son entraîneur qui a été récompensé. Ainsi, l'entraîneur de l'année 2022 est Wouter Vrancken (Racing Genk). Auteur d'une excellente seconde moitié de saison avec le KV Malines, Vrancken a passé un palier en rejoignant le Racing Genk. Et ses méthodes fonctionnent dans le Limbourg, puisque Genk est actuellement solide leader de D1A avec 55 points.

Wouter Vrancken (558 points) devance assez largement Felice Mazzù, que son échec à Anderlecht aura handicapé (439 points). Le podium est complété par son successeur à l'Union, Karel Geraerts (267 points).