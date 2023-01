Stipe Perica et Noah Ohio associés en attaque ? "Ils peuvent jouer ensemble"

Ce vendredi soir (20h45), le Standard de Liège recevra Eupen lors de la 23ème journée de Jupiler Pro League. Après sa lourde défaite à l'Antwerp, le matricule 16 aura à coeur de renouer avec la victoire.

Alors que l'on attendait la première titularisation de Noah Ohio à l'Antwerp, Ronny Deila avait décidé de faire confiance à nouveau Stipe Perica. Mais le Croate a été décevant et est sorti à la pause. "Il vit un moment compliqué comme vous pouvez l'imaginer. Il n'a pas été menaçant pendant la première période, mais il était seul face à trois défenseurs. Mon rôle est de lui redonner confiance car on a besoin de lui, même si Noah (Ohio) monte en puissance et se rapproche de l'équipe de base", a confié Ronny Deila en conférence de presse.

Ohio a un profil utile pour attaquer les espaces. Est-il plus une alternative à Perica ou son complément ? "Ils peuvent jouer ensemble, c'est une possibilité. Derrière Perica, Canak, Zinckernagel, Balikwisha et Alzate ont tous un point commun : ils veulent le ballon dans les pieds. Ohio a la capacité d'attaquer les espaces alors que Perica fait les liens entre les lignes et multiplie les courses. C'est sûr que c'est possible de les associer à l'avant", a précisé le technicien norvégien.