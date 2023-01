"C'est un scandale, un énorme flop !" : Jérémy Doku fortement critiqué en France

Le jeune ailier du Stade Rennais peine à se montrer convaincant sur le terrain. Et certains commencent à perdre patience...

Monté au jeu à la 57e en lieu et place de Désiré Doué, Jérémy Doku n'est pas parvenu à suffisamment peser sur la rencontre perdue ce vendredi par le Stade Rennais face à Lorient.

Une nouvelle prestation décevante du Diable Rouge qui s'est alors attiré les foudres de Jonatan MacHardy, consultant pour RMC Sport. "On ne le dit pas assez, mais Jérémy Doku est à mon sens un énorme flop. Il est arrivé pour 27 millions d'euros et a fait une première saison encourageante mais avec des stats dégueulasses (sic). Bon, on ne parle pas de la seconde saison (où il a été longuement blessé, ndlr). Mais cette saison, il n'a pas marqué un but, pas fait une passe décisive (en Ligue 1, ndlr). Pour le prix que Rennes l'a payé, c'est un scandale ! A ce prix-là, c'est un très gros flop."

Comptabilisant 1 seul assist - en Coupe de France - en 17 apparitions cette saison avec Rennes, Doku n'arrive pas à rentrer totalement dans le système de jeu de Bruno Genesio. "Genesio essaye, parce que (Doku) c'est une valeur marchande énorme et un investissement qui est lourd pour le club. Mais on voit bien que, finalement, ça ne passe pas dans son plan de jeu. Il le fait jouer pour le valoriser et au moins le revendre", a poursuivi un autre intervenant.