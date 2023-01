Jean-François Legros et le mercato : "Se renforcer ? On n'a pas les mêmes moyens que Zulte-Waregem ou Ostende"

Le RFC Seraing va devoir se préparer à une fin de saison.... sans renforts.

Les voyants sont au rouge pour les Métallos. Une dernière place, 15 points au compteur, la plus mauvaise attaque du championnat et, de l'aveu même de l'entraîneur Jean-Sébastien Legros, le futur ne s'annonce pas meilleur.

"Est-ce qu'on va pouvoir se renforcer ? Ce sera difficile... on se bat avec des petits moyens. On n'a pas le même budget que Zulte, Courtrai, Ostende ou encore Eupen. Ils ont des moyens financiers plus puissants que les nôtres. Mais ce n'est pas grave, on veut développer nos jeunes joueurs. On essaie de leur faire prendre du bagage, et ce genre de rencontre va nous aider à grandir".

Voilà une déclaration qui n'augure rien de bon pour la suite de la saison du RFC Seraing.