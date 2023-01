José Mourinho a glissé un tacle à l'un de ses joueurs : "Malheureusement, j'ai toujours raison"

Tout en annonçant que son milieu offensif ne participera pas à la rencontre de Serie A contre Naples dimanche soir, The Special One s'est payé son joueur.

Le comportement de Nicolo Zaniolo (23 ans, 13 matchs et 1 but en Serie A cette saison), qui souhaite quitter l’AS Rome cet hiver mais refuse de rejoindre Bournemouth, irrite le club romain. José Mourinho est revenu sur la situation du joueur et lui a glissé un tacle au passage.

"Malheureusement, j’ai toujours raison. Pourquoi malheureusement ? Parce que le joueur dit depuis un mois qu’il veut partir, qu’il ne veut plus jouer avec ce maillot, ni s’entraîner avec ce groupe... J’avais le sentiment que Zaniolo serait encore là le 1er février et je pense qu’il sera là. Ce qui est certain, c’est qu’il ne fera pas le déplacement à Naples", a lancé le Special One devant les journalistes.