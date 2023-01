Samuel Gigot : "Je pense que ce nul est équitable"

Malmené par l'AS Monaco (1-1) pendant les quarante-cinq premières minutes ce samedi en Ligue 1, l'Olympique de Marseille est revenu avec un tout autre visage, bien plus séduisant après la pause.

Le partage entre Monaco et l'OM est juste selon le défenseur central phocéen Samuel Gigot (29 ans, 14 matchs et 2 buts en L1 cette saison).

"La première période était très compliquée pour nous. Ils nous ont fait mal, ils jouaient bien les coups. On a réalisé pas mal d'erreurs techniques, de pertes de balle et on peut se réjouir de rentrer au vestiaire à seulement 0-1. On devait mettre un coup d'accélérateur pour revenir et gagner ce match. C'était mieux après la pause. (…) Malheureusement, on n'arrive pas à l'emporter. Et quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Au final, je pense que ce nul est équitable", a l'ancien joueur de La Gantoise sur Canal+ Foot.