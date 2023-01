Officiel : Wesley Hoedt quitte Anderlecht

Wesley Hoedt quitte Anderlecht pour rejoindre définitivement Watford (Championship). Le montant du transfert est estimé à 2 millions d'euros. Le défenseur central néerlandais était un titulaire la saison passée. Cette saison, il n'a plus joué plus depuis novembre. Hoedt a disputé 73 matches sous les couleurs du Sporting.

