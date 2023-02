Le Racing Genk risque-t-il de perdre le titre sans Paul Onuachu ?

Le double-mètre nigérian a été l'auteur de 16 buts en 19 apparitions lors de la première partie de saison.

Plusieurs questions se posent au lendemain du partage du Racing Genk sur la pelouse de l'AS Eupen (1-1). Certes les Pandas ont livré l'une de leurs meilleures prestations de la saison, certes les Limbourgeois n'ont pas à paniquer avec un matelas de 7 points d'avance sur l'Union, mais la production offensive des joueurs de Wouter Vrancken fut bien inférieure à ce que l'on avait l'habitude de voir cette saison.

On l'a très clairement senti : les organisateurs du jeu de Genk cherchent toujours leur grand format au centre de l'attaque, Paul Onuachu. Parti contre 18M€ à Southampton, le Nigérian était remplacé par Ally Samatta dans le onze de base. Et on ne peut pas dire que ça ait réellement porté ses fruits. Le Tanzanien n'est certainement pas un mauvais avant-centre - en témoignent ses 20 buts inscrits lors de la saison 2018-2019 -, mais semble, à 30 ans et en cruel manque de temps de jeu, complètement hors rythme.

Imprécis dans ses derniers gestes, manquant de tranchant dans ses courses et dans ses duels, Samatta a, malgré lui, annihilé quelques opportunités limbourgeoises. Il ne faut sûrement pas faire une croix sur Ally Samatta, qui fêtait ce mercredi sa 2e titularisation de la saison. Mais on sent qu'il ne boxe, tout simplement, pas dans la même catégorie que Paul Onuachu.

Restera à voir le rendement du nouvel arrivant, Tolu Arokodare. Mais lorsque l'on sait que l'enveloppe Ligue des Champions est évaluée à 16M€ en cas de qualification en poules, on se demande s'il n'était pas préférable d'attendre le mois de juin pour vendre Onuachu, ce qui aurait permis de prendre moins de risques dans la quête du titre, tout en s'assurant un joli pactole en fin d'année.