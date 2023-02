Mbaye Leye s'attend à un match serré : "Ces deux équipes se valent"

Zulte Waregem accueille Malines ce jeudi soir en demi-finales aller de la Coupe de Belgique (20h45).

Mbaye Leye a une certaine histoire avec la Coupe de Belgique. En tant que joueur, il a disputé la finale à 5 reprises, la remportant 3 fois. En tant qu'entraîneur, il l'a perdue avec le Standard face à Genk, en 2021. "Je sais donc mieux que quiconque ce qu'une telle finale de coupe peut déclencher dans une saison", a plaisanté Leye en conférence de presse. "C'est pourquoi, après notre qualification contre Saint-Trond, j'ai immédiatement espéré un tirage au sort où nous éviterions l'Antwerp et l'Union. Contre Malines, c'est du cinquante-cinquante. Nous nous valons."

"Nous sommes dans une bonne dynamique, où un résultat favorable en coupe pourrait bien créer un élan positif en vue du mois de championnat crucial qui nous attend", a continué Leye, qui affrontera Ostende, Seraing et Courtrai en l'espace de deux semaines. "Je n'ai pas oublié que nous avons encaissé un but lors de la dernière confrontation avec Malines. Nous devons éviter cela maintenant, même si dans ce nouveau règlement les buts à l'extérieur ne comptent plus double dans un match nul. Prendre de l'avance peut être décisif."

"D'autant que les deux équipes sont dignes l'une de l'autre, à mon avis. Zulte Waregem n'est plus la bête de somme de la première moitié du championnat. Et Malines reste une équipe avec tellement de mobilité dans son milieu de terrain qu'elle peut faire mal à n'importe qui."