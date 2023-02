Mazzù commente les évènements survenus à l'aller de Charleroi - Malines : "Cela appartient au passé"

Charleroi se déplace à Malines ce dimanche. Une rencontre qui, en novembre dernier, avait tourné au vinaigre suite aux agissements de certains ultras carolos.

Cela semble aller un peu mieux à Charleroi. Sportivement, les Zèbres sont sur une pente ascendante depuis le retour de Felice Mazzù - malgré la récente série de 2 points sur 9. C'est également le cas avec les supporters, qui avaient pris sévèrement en froid Mehdi Bayat lors de la première partie de saison et avaient forcé l'arrêt de la rencontre face à Malines au Mambourg en novembre dernier.

En conférence de presse, Felice Mazzù a été questionné quant à ce triste épisode, survenu le jour de l'officialisation de son retour sur le banc du Sporting. "Bien évidemment, c'est dommage que ce match se soit terminé de cette manière, mais le passé c'est le passé. Nous ne devons pas vivre avec. Nous devons nous concentrer sur notre présent et notre futur."

"(Dimanche), c'est un nouveau match qui nous attend, où on doit prendre des points. On ne doit certainement pas penser au passé."

Malines, un adversaire redouté par Mazzù

Bien que Malines ait joué (et gagné, 1-2) en Coupe face à Zulte Waregem, cela ne fait aucune différence selon Felice Mazzù. "Cette question n'a pas lieu d'être. Ils vont avoir les 3 jours pour récupérer. Pour moi, il n'y aura aucun problème du point de vue de leur état de fraîcheur."

"Malines est une bonne équipe", a continué Mazzù. "Vous l'avez vu comme moi : après l'égalisation (contre Zulte), Malines a créé pas mal de bonnes choses. Ils ont Storm et Ngoy de retour, des joueurs de profondeur. Storm a été certainement perturbé par un transfert raté au dernier moment cet hiver, mais hier (jeudi) on a vu un Storm à son vrai niveau. Malines est une équipe avec beaucoup de maîtrise technique et de la qualité. Ce sera à nous d'être au point, prêts dans la tête et dans les jambes."