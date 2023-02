Lens, avec Loïs Openda, sauve un point à Brest

Longtemps menés, les Lensois arraché le partage en fin de match.

Troisième contre-performance consécutive pour le RC Lens en Ligue 1. Après un partage à Troye et une défaite contre Nice, c'est à Brest que les Lensois et Lois Openda, qui était titulaire, n'ont pas réussi à gagner ce dimanche.

Brest avait d'ailleurs ouvert le score à la 54e minute de jeu, via Jérémy Le Douaron et Lens a dû attendre 40 minutes pour revenir au score: c'est Jonathan Gradit qui a inscrit le but du partage (1-1). Au classement, Lens reste troisième avec 46 points, comme Marseille, qui joue ce soir, Brest est 14e avec deux points d'avance sur la zone rouge.