Sven Kums : "Je pensais que nous étions au moins aussi forts que Genk"

La Gantoise a chuté à domicile contre le Racing Genk (2-3) malgré un plus grand nombre de tirs.

Sven Kums était dans le onze de départ contre le Racing Genk, bien qu'il ait vomi jusqu'à 10 fois la nuit précédente. "Une fois que vous commencez ce match, heureusement que vous jouez avec l'adrénaline, donc ce n'est pas trop mal. Toutefois, ce n'est pas idéal", a déclaré Kums après coup.

La Gantoise menait 1-0 mais a ensuite vu Genk passer devant grâce à des buts de Sor et Arokodare. Depoitre a tout de même marqué le 2-3, mais Gand n'a pas pu aller plus loin malgré beaucoup de tirs. Presque le double de Genk, 20 contre 11, et le nombre de tirs cadrés : 6 contre 5.

"Ah voilà, mais ça ne compte pas. Ce sont les buts qui comptent. Quelle en est la raison ? Un peu de tout : qualité, chance, ... Parce que je pensais que nous étions au moins aussi forts que Genk. Ils sont simplement plus efficaces et c'est pourquoi ils sont premiers et pas nous", a ajouté Kums.