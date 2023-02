Emilio Ferrera réagit aux déclarations de Vanhaezebrouck : "Je ne considère pas cela comme une critique"

A Gand, Hein Vanhaezebrouck était en forme dimanche dernier, le conseil d'administration et l'Académie en ont fait les frais. Le T1 des Buffalos a dit qu'il ne pouvait pas compter sur le centre de formation gantois.

Les mots sont aussi arrivés au complexe des jeunes, notamment où Emilio Ferrera est l'entraîneur des U23 de Gand et le patrond de l'académie gantoise.

"Les déclarations de Hein sont paradoxales. Je comprends qu'il ait marché sur les pieds de certaines personnes. Mais dire que Fofana et Salah ne sont pas prêts ? Probablement", a déclaré Ferrera à Het Laatste Nieuws.

"Je ne considère pas cela comme une critique. Il faut oser dire à ces jeunes gars qu'ils ne sont pas encore prêts. Louer leurs qualités, ça ne marche pas. Au fait, Hein a la qualité de ne pas regarder la date de naissance d'un joueur. S'ils sont prêts, alors ils auront leur chance."

Et le fait que Vanhaezebrouck ne vienne plus assister aux matchs des U23 ne doit pas non plus être un problème. "Ce n'est pas parce que Hein n'est pas présent qu'il n'est pas au courant de l'évolution des joueurs".