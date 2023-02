Stijn Stijnen répond aux éloges de Vanhaezebrouck : "Je ne suis pas d'accord avec lui"

Genk domine la JPL cette saison, avec un noyau composé de plusieurs jeunes locaux formés au club.

Pour Stijn Stijnen toutefois, le club a encore du chemin en terme d'éclosion de ses jeunes talents au plus haut niveau.

Hein Vanhaezebrouck s'était pourtant montré très élogieux à l'égard de plusieurs jeunes arrivés en équipe première du Racing : "Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Vanhaezebrouck, car on ne voit pas vraiment d'arrivée permanente de jeunes joueurs locaux. Vous avez Heynen, El Khannouss n'a été recruté qu'à 15 ans, Vandevoordt, Oyen, dans le passé Courtois et De Bruyne. Je pense qu'une équipe comme Genk devrait au moins être capable de former un défenseur ou un ailier, mais il n'y en a pas actuellement. Et concernant le noyau de manière plus large, il est dommage que des joueurs comme Godts et Nemeth n'aient pas été intégrés", explique l'ancien gardien de Bruges dans TVL Sportcafé.

"Aujourd'hui, notre noyau A est composé de 50% de joueurs locaux, mais pas encore au niveau du onze de départ. C'est l'objectif pour l'avenir et ils le savent au sein de notre centre de formation", a pour sa part expliqué Sem Franssen, coordinateur technique du club.