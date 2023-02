🎥 Le but de l'ex-Genkois Ruslan Malinovskyi face au PSG

Marseille a éliminé le PSG en Coupe de France ce mercredi. Une victoire acquise grùce à un joli but de Ruslan Malinovskyi.

Ruslan Malinovskyi a rejoint l'OM cet hiver, et a déjà trouvé la meilleure façon de se faire adopter par le public phocéen : en marquant face au PSG. L'Ukrainien a inscrit son second but sous le maillot phocéen d'une fusée de seconde ligne, éliminant les Parisiens en Coupe de France.