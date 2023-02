Antoine Kombouaré a retourné la situation

Il a remporté la Coupe de France la saison dernière et est toujours actif sur trois fronts en France.

Si sa position était menacée en première partie de saison, le FC Nantes s’est définitivement amouraché d’Antoine Kombouaré, avec qui l’aventure devrait se prolonger.

En difficulté en début de saison tant sur le plan sportif qu’en interne, où les relations entretenues entre Antoine Kombouaré et Waldemar Kita sont plus tendues que jamais, les Canaris parviennent enfin à rebondir et ce, à tous les niveaux. En effet, si la tendance était à un départ du technicien il y a encore quelques mois, nous assistons à un véritable retournement de situation.

Selon les informations publiées par Le10Sport, la tension est redescendue en coulisses. Les différentes parties s’entendent parfaitement et une organisation fluide symbolise le renouveau nantais dont le dernier mercato hivernal en est un l’exemple. Les joueurs réclamés ont été recrutés. Des négociations concernant une prolongation de contrat auraient désormais débuté. En interne, joueurs comme dirigeants poussent pour qu’Antoine Kombouaré soit prolongé.