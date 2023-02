Bonnes nouvelles en provenance de l'infirmerie du Standard : "Renaud Emond pourrait disputer quelques minutes ce week-end"

Ce dimanche soir (18h30), le Standard de Liège recevra Courtrai lors de la 25ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila a donné des nouvelles rassurantes en provenance de l'infirmerie du Standard de Liège. "Barrett Laursen (ligaments du genou) est proche d'un retour et s'entraîne déjà avec l'équipe. Il n'est pas encore prêt pour le match de ce week-end. Filippo Melegoni (ischios) est quasiment prêt, mais est encore incertain pour la réception de Courtrai. Et Renaud Emond devrait être dans le groupe. Une très bonne chose car ses entraînements sont meilleurs chaque jour. Il pourrait disputer quelques minutes", a confié l'entraîneur principal du matricule 16.

Le technicien norvégien disposera d'une cartouche offensive supplémentaire avec Emond. Victime d’une tendinite qui l’a laissé sur la touche pendant plus de 5 mois, le Gaumais voit enfin le bout du tunnel. "C'est important d'avoir un attaquant en plus car cela vous offre plus d'options durant la partie. Et si on met en place un onze avec deux buteurs, c'est bien d'en avoir un troisième sur le banc. Renaud peut jouer avec Stipe (Perica) et Noah (Ohio). On peut trouver un bon équilibre", a souligné Deila.

Ce dimanche, les Rouches accueilleront Courtrai à Sclessin. "Chaque match est difficile dans ce championnat, et nous allons affronter des équipes qui luttent contre la relégation comme Courtrai dimanche. Un jeu dur et très direct nous attend. Nous devons être prêts pour ce combat et être obsédés par la victoire."