L'Ajax, le Feyenoord et le PSV qualifiés sur le fil en Coupe des Pays-Bas

Les grands ont tremblé en 8e de finale de Coupe des Pays-Bas.

Ce mercredi, le Feyenoord a galéré face ay NEC Nimègue de Landry Dimata - pas sur la feuille de match - et de l'ancien Anderlechtois Philippe Sandler. Dans une rencontre très animée, Nimégue a mené au score 0-2 avant que Sandler ne se fasse exclure et que le Feyenoord ne revienne au score à la 90e+2e minute de jeu. En prolongations, alors mené 4-3 et ayant subi....50 tirs (contre 13), Nimégue a égalisé à 4-4 à la 118e. Le Feyenoord validera finalement son ticket pour le tour prochain aux tirs au but.

Le PSV de Thorgan Hazard - monté au jeu à la 61e - a également eu des difficultés face à Emmen. Menant 2-0, les joueurs d'Eindhoven ont encaissé un but à la 48e. Hazard a distillé l'assist sur le but du 3-1 (via de Jong).

Ce jeudi, l'Ajax n'a eu besoin que d'un petit but pour se qualifier. Les hommes de John Heitinga ont battus non sans mal le FC Twente grâce à Mohamed Kudus (70e).