Nouveau coup dur en attaque pour La Gantoise, qui perd son "joker"

Voilà que le sort s'acharne sur la bande à Hein Vanhaezebrouck, lui qui s'est récemment plaint du manque de largeur de son effectif.

C'est au tour de Darko Lemajic, qui était de retour dans le coup depuis plusieurs semaines, d'à nouveau se blesser. L'attaquant serbe de 29 ans s'est blessé à l'entraînement et souffre d'une déchirure aux adducteurs, a expliqué Vanhaezebrouck en conférence de presse.

"Les absents ne sont pas encore de retour dans le groupe. Malheureusement, nous avons perdu Lemajic à nouveau pour une période prolongée suite à une déchirure aux adducteurs. Dommage, car il était notre joker", a fait savoir Vanhaezebrouck.

🎙Hein: "De afwezigen zijn nog niet terug in de selectie en helaas zijn we Lemajic weer voor langere tijd kwijt met een scheur in de adductor. Jammer, want hij was toch onze joker. Gift is wel speelgerechtigd en ik neem wellicht 1 of 2 beloften mee."



