Ostende proche de la faillite ? Le club chercherait près de 5 millions pour assurer sa survie

L'avenir du KV Ostende est en grand danger. Le club, détenu par le groupe américain PMG, est désespérément à la recherche de fonds.

Selon ce que révèle Het Laatste Nieuws, le Nieuwsblad et la Dernière Heure, le KV Ostende compte actuellement 4 à 5 millions d'euros de dettes.

Le club serait proche de la faillite financière, et aurait besoin de 5 à 7 millions d'euros. 5 millions pour rembourser les fournisseurs, et 2 millions requis pour les conditions de la licence en Pro League.

Les propriétaires américains de PMG sont dans une situation d'urgence : soit augmenter le capital du club, soit procéder à la recherche de nouveaux investisseurs.

La question se pose également : où est passé l'argent des transferts réalisés ces dernières années (Theate, Sakala, Hjulsager, Hendry, Bataille, Sakala...) ? Selon Het Laatste Nieuws, cet argent aurait été transféré et utilisé en partie pour aider le club-frère de Nancy. PMG gère, outre Ostende et Nancy, Barnsley et Esbjerg. Les trois derniers cités ont été relégués.