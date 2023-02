🎥 Le premier but de Leandro Trossard avec Arsenal

Le Diable Rouge a marqué pour ses nouvelles couleurs ce samedi après-midi.

A peine arrivé qu'il marque déjà les esprits et encore plus ! Leandro Trossard a marqué son premier but pour Arsenal ce samedi après-midi en Premier League.

Bien servi par Saka au deuxième poteau, le Diable Rouge a planté sa première rose pour les Gunners.

Malehreusement, ce petit moment de bonheur a été "gâché" par Brentford qui a inscrit un but égalisateur et qui a maintenu ce score jusqu'au coup de sifflet final.